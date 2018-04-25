Литовская Avia Solutions Group продает компанию в Польше

Nuotrauka aviasg.com

Литовская компания наземных авиауслуг Baltic Ground Services (BGS), входящая в авиационную бизнес-группу Avia Solutions Group (ASG), контролируемую предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, продает дочернее предприятие в Польше Baltic Ground Services Poland.

Avia Solutions Group сообщила, что по причине остановленных рейсов в связи с пандемией COVID-19 и большой конкуренции польских госкомпаний решила, что продажа компании будет «оптимальным решением».

Как говорится в сообщении группы, доходы Baltic Ground Services Poland составляли всего 2,2% всех консолидированных доходов Avia Solutions Group.

Принадлежащая напрямую Baltic Ground Services компания в Польше предоставляла услуги обслуживания самолетов, заправки и защиты от обледенения.

Baltic Ground Services Poland работает в аэропортах Варшавы, Кракова, Катовице.