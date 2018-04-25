Литовская федерация футбола надеется на помощь Кабмина в связи с кризисом

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Литовская федерация футбола (ЛФФ) надеется на помощь правительства в связи с последствиями коронавируса, при этом все еще обсуждается возможность возобновления футбольных чемпионатов в стране.

«Я очень надеюсь, что правительство поможет в целом всему спорту, но одновременно и футболу, поскольку футбольным клубам, соревнованиям очень нужны эти дотации, эти деньги», – заявил BNS на этой неделе гендиректор ЛФФ Эдгарас Станкявичюс.

Он утверждает, что финансовая помощь для футбола сейчас также актуальна, как перенос уплаты налогов и их сокращение.

В начале апреля ЛФФ обратилась к правительству с просьбой помочь смягчить экономические последствия для футбольных клубов страны и высших лиг.

Вице-министр образования, науки и спорта Корнелия Теснесите утверждает, что обращение ЛФФ получено и сейчас его оценивает Министерство финансов.

В обращение есть просьба создать Фонд спасения футбола Литвы, который бы направлял средства спортсменам, осуществляющим деятельность, но не получающим доходов из-за карантина.

У Кабмина также просят госгарантии под банковские кредиты публичным учреждениям, которые осуществляют футбольную деятельность.

В Литве в связи с угрозой распространения коронавируса с 16 марта был объявлен карантин, во время которого остановлены и спортивные соревнования.

Футбольные соревнования в Литве планируется возобновить через три недели после завершения карантина. Пока карантин действует до 11 мая.