Литовская группа The Roop вышла в финал Евровидения

Литовская группа The Roop с песней Discoteque вышла в финал песенного конкурса Евровидение.

Это выяснилось после состоявшегося во вторник вечером в Роттердаме первого полуфинала конкурса, в котором у The Roop были соперники из еще 15-и стран.

В финал также вышли представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Второй полуфинал состоится в четверг, а финал 65-го Евровидения запланирован на субботу.

Группа The Roop была выбрана представлять Литву и в прошлом году, но из-за коронавирусной пандемии конкурс был отменен.

Евровидение проводится ежегодно с 1956 года, Литва дебютировала на нем в 1994 году.

Лучшим достижением Литвы на этом конкурсе песни было шестое место — в 2006 году в Греции его заняла пятерка литовских исполнителей LT United с песней We Are The Winners.