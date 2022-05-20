Литовская Ignitis приобрела у США два новых груза СПГ

Последняя партия СПГ, предназначенная для Ignitis, прибыла в Клайпеду из американского порта Савана в середине апреля.

В графике оператора терминала СПГ — компании Klaipedos nafta указывается, что в июле и августе на Клайпедский СПГ-терминал должны прибыть три газовоза со 138-150 тыс. кубометров СПГ каждый.

После того, как Литва в начале апреля полностью отказалась от российского газа, весь спрос на литовский газ удовлетворяется через Клайпедский СПГ-терминал. На него будут поставляться три крупные партии СПГ ежемесячно.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено