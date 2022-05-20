Литовская Ignitis приобрела у США два новых груза СПГ

Литовский поставщик электроэнергии и газа Ignitis приобрел две новые партии сжиженного природного газа (СПГ), которые поступят с терминалов США в июле и августе.
«Мы приобрели две новые коммерческие партии СПГ, которые прибудут в июле и августе. Оба судна прибудут с терминалов США. Закупленные объемы природного газа обеспечат газоснабжение наших клиентов уже в зимний период», — сообщила Ignitis.
Последняя партия СПГ, предназначенная для Ignitis, прибыла в Клайпеду из американского порта Савана в середине апреля.
В графике оператора терминала СПГ — компании Klaipedos nafta указывается, что в июле и августе на Клайпедский СПГ-терминал должны прибыть три газовоза со 138-150 тыс. кубометров СПГ каждый.
После того, как Литва в начале апреля полностью отказалась от российского газа, весь спрос на литовский газ удовлетворяется через Клайпедский СПГ-терминал. На него будут поставляться три крупные партии СПГ ежемесячно.
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