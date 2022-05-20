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Литовская Ignitis приобрела у США два новых груза СПГ

Фото pixabay.com

Литовский поставщик электроэнергии и газа Ignitis приобрел две новые партии сжиженного природного газа (СПГ), которые поступят с терминалов США в июле и августе. 

«Мы приобрели две новые коммерческие партии СПГ, которые прибудут в июле и августе. Оба судна прибудут с терминалов США. Закупленные объемы природного газа обеспечат газоснабжение наших клиентов уже в зимний период», — сообщила Ignitis. 

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Последняя партия СПГ, предназначенная для Ignitis, прибыла в Клайпеду из американского порта Савана в середине апреля.  

В графике оператора терминала СПГ — компании Klaipedos nafta указывается, что в июле и августе на Клайпедский СПГ-терминал должны прибыть три газовоза со 138-150 тыс. кубометров СПГ каждый. 

После того, как Литва в начале апреля полностью отказалась от российского газа, весь спрос на литовский газ удовлетворяется через Клайпедский СПГ-терминал. На него  будут поставляться три крупные партии СПГ ежемесячно.

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