Литовская компания оказывала услуги индонезийским авиалиниям, самолет которых разбился

Контролируемая литовским предпринимателем Гедиминасом Жемялисом компания по ремонту и надзору самолётов FL Technics осуществляла работы по надзору за самолетами компании Sriwijaya Air в Индонезии, борт которой потерпел катастрофу, однако пока не ясно, обслуживала или она разбившийся самолет.

Об этом сообщила BNS руководитель по вопросам коммуникации Avia Solutions Group Вилма Вайтекунайте.

Самолет Boeing 737-500 этой авиакомпании с 62 людьми на борту потерпел катастрофу через несколько минут после взлета из столичного аэропорта Джакарты.

«Авиакомпания является одним из наших клиентов в Индонезии», – сказала BNS В. Вайтекунайте.

Она отметила, что в данный момент не ясно, выполняла ли FL Technics какие-либо работы именно на упавшем самолете.

Она также отметила, что пока компания получает информацию только из СМИ, однако даже, если бы она у нее была, то компания не могла бы комментировать по причине регламента авиакомпании.

«Во-первых, мы ничего не знаем, кроме той информации, которую видим в прессе, и по всем регламентам там авиакомпания предоставляет комментарии, у нас даже нет права по регламенту, что-то говорить», – сказала В. Вайтекунайте.

«На случай инцидентов с самолетами у авиакомпаний есть отдельный регламент, кто, как и какие люди отвечают за это», – пояснила она.

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в субботу после обеда, приблизительно через четыре минуты после взлета из международного аэропорта Джакарты, вылетев в город Понтианак на острове Борнео.

В воскресенье водолазы достали из моря часть тел людей, обломки и одежду, после того, как военное судно Индонезии зафиксировала сигнал самолета.

У FL Technics есть представительства в Литве, Соединенном Королевстве, Индонезии, Таиланде и Китае, в компании работают более 1200 работников.

FL Technics принадлежит группе Avia Solutions Group.