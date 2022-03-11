Литовская LTG отказывается от перевозки продукции российского «Металлинвеста»

Компания грузовых перевозок LTG Cargo, входящая в группу литовской железной дорог Lietuvos gelezinkeliai (LTG) приостанавливает перевозки продукции предприятий российской металлургической группы «Металлоинвест» в Клайпедский морской порт.
Такое решение было принято из-за продолжающейся войны России в Украине и новых санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России, заявила литовская группа. Российский олигарх Алишер Усманов, владеющий значительным пакетом акций «Металлоинвеста», на прошлой неделе был внесен в санкционный список ЕС.
У LTG Cargo нет прямых договоров на перевозку продукции с «Металлоинвестом» — пока продукция ее компаний перевозится по железной дороге через экспедиторов в Литве.
LTG также обещает оценить возможные связи других своих клиентов с лицами, попавшими под санкции ЕС и, если такие связи будут установлены, отказать в перевозке такого груза.
В прошлом году LTG Cargo перевезла более 1 млн. тонн продукции «Металлоинвеста».
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