Литовская полиция проводит восемь расследований, связанных с коронавирусом

Литовская полиция в настоящее время проводит восемь досудебных расследований, связанных с коронавирусом.
Это подтвердил BNS представитель полиции Литвы Рамунас Матонис.
Он сказал, что в Вильнюсском, Паневежском и Шяуляйском уездах проводятся три расследования по поводу нарушения режима самоизоляции, одно связанное с коронавирусом расследование по поводу сопротивления полицейским проводит полиция Клайпедского уезда.
Четыре расследования начаты с целью установления причины смерти.
В Литве подтверждено 290 случаев коронавируса, зарегистрированы четыре смерти.
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