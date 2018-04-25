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Литовская полиция проводит восемь расследований, связанных с коронавирусом

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Литовская полиция в настоящее время проводит восемь досудебных расследований, связанных с коронавирусом.

Это подтвердил BNS представитель полиции Литвы Рамунас Матонис.

Он сказал, что в Вильнюсском, Паневежском и Шяуляйском уездах проводятся три расследования по поводу нарушения режима самоизоляции, одно связанное с коронавирусом расследование по поводу сопротивления полицейским проводит полиция Клайпедского уезда.

Четыре расследования начаты с целью установления причины смерти.

В Литве подтверждено 290 случаев коронавируса, зарегистрированы четыре смерти.

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