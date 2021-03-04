Литовская разведка: БелАЭС – риск безопасности Литвы

С началом энергетического этапа деятельности БелАЭС, только в ноябре работа станции внепланово останавливалась четыре раз. Официальный комментарий о первом инциденте, произошедшем 8 ноября, «Госатомнадзор» предоставил только 10 ноября, когда информация уже попала в СМИ. Представили Беларуси не предоставили официальной и подробной информации о прочих отключениях атомной станции от сети.

Информация об истинном положении, по данным литовской разведки, скрывается даже после запуска реактора, поэтому маловероятно, что белорусские ведомства своевременно будут предоставлять информацию в случае возможной аварии.

«Подход к вопросам атомной безопасности в Беларуси не меняется: ведомства, контролирующие безопасность, не могут принимать самостоятельных решений, преобладает низкая культура работы. В начале ноября 2020 года, накануне запуска, ответственный за атомную безопасность заместитель главного инженера АЭС, специалист «Росатома» Александр Парфёнов покинул должность на БелАЭС», – обращается внимание в отчете.

Литовская разведка отмечает, что уже в этом году начинается промышленная деятельность БелАЭС, поскольку для Беларуси особо актуален вопрос рентабельности. Соседняя страна заинтересована в реализации электроэнергии со станции на рынке Балтийских стран, поэтому стремится обойти ограничения на торговлю, активно ищет посредников, создает схемы продажи, пытается договориться с представителями России.

«В 2020 году представители белорусского энергосектора искали способы осуществления торговли через латвийско-российскую зону торговли, вели переговоры о возможности транзита в Латвию и обеспечении коммерческой пропускной способности. С этой целью представители Беларуси вели переговоры с действующими в Балтийских странах посредниками и российскими энергокомпаниями, с представителями ответственных ведомств», – говорится в документе.

В отчете также говорится, что финансируемый Россией проект БелАЭС является орудием закрепления зависимости Беларуси от России. Более того, корпорация «Росатом» является поставщиком ядерного топлива для этой станции, а у Беларуси нет достаточной компетенции для контроля процессов в Островце и решения проблем.

«Беларусь не исключает возможность отказа от самостоятельной эксплуатации станции и превращения АЭС в филиал структуры «Росатома», – говорится в оценке разведки.

Литва критикует БелАЭС, строительство которой продолжается в 50 км от Вильнюса, в Островце, за несоблюдение стандартов безопасности, Минске же отметает эти претензии.