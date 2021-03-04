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Литовская разведка опубликует ежегодный отчет об угрозах безопасности

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

В четверг литовские ведомства разведки представят оценку угроз нацбезопасности.

Этот документ ежегодно готовят Департамент Госбезопасности (ДГБ) и военная разведка.

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Обычно в отчете основное внимание уделяется угрозам со стороны России, Беларуси и Китая. 

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