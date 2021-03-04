TOP,Армия,Новости,Политика Литовская разведка опубликует ежегодный отчет об угрозах безопасности Дата публикации: 2021-03-042021-03-04 Фото BFL/Каролиса Каволелиса В четверг литовские ведомства разведки представят оценку угроз нацбезопасности. Этот документ ежегодно готовят Департамент Госбезопасности (ДГБ) и военная разведка. Обычно в отчете основное внимание уделяется угрозам со стороны России, Беларуси и Китая. Расширяется пробный проект по возвращению учеников в начальные школы в Вильнюсе Польский Люблин назван европейской молодежной столицей 2023 года Добавить комментарий Отменить ответВаш адрес email не будет опубликован.Комментарий Имя Email Сайт Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.