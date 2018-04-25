Литовские Black Hawk будут оснащены спецтехникой и системой «свой-чужой»

По утверждению Сигитаса Дзенкунскаса, директора Агентства оборонных ресурсов, решение Вооружённых сил Литвы о покупке шести американских вертолетов Black Hawk у правительства США, а не напрямую у производителя Lockheed Martin-Sikorsky, было обусловлено финансовыми и технологическими потребностями.

Несколько недель назад Министерство обороны объявило, что планирует за 300 миллионов долларов приобрести Black Hawk, которые заменят используемые в настоящее время в Вооруженных силах Литвы российские вертолёты Ми-8.

В интервью порталу 15min.lt С.Дзенкунскас сказал, что, приобретя эти вертолеты, Вооружённые силы Литвы получат полный пакет услуг — управление проектом, обеспечение качества, непосредственное участие в производстве вертолётов.