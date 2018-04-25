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Литовские Black Hawk будут оснащены спецтехникой и системой «свой-чужой»

Photo by cliff1066™ on Foter.com / CC BY

По утверждению Сигитаса Дзенкунскаса, директора Агентства оборонных ресурсов, решение Вооружённых сил Литвы о покупке шести американских вертолетов Black Hawk у правительства США, а не напрямую у производителя Lockheed Martin-Sikorsky, было обусловлено финансовыми и технологическими потребностями.

Несколько недель назад Министерство обороны объявило, что планирует за 300 миллионов долларов приобрести Black Hawk, которые заменят используемые в настоящее время в Вооруженных силах Литвы российские вертолёты Ми-8.

By 總統府commons file, CC BY-SA 4.0, Link

В интервью порталу 15min.lt С.Дзенкунскас сказал, что, приобретя эти вертолеты, Вооружённые силы Литвы получат полный пакет услуг — управление проектом, обеспечение качества, непосредственное участие в производстве вертолётов.

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«Покупая у правительства США, мы получаем гарантию качества, цены и обеспечение аудита при ведении переговоров с производителями и надзором за производством. Специалисты правительства США будут постоянно непосредственно участвовать в производственном процессе, и мы получим максимально наилучший продукт. Другим аспектом является определенное специфическое оборудование, используемое вооружёнными силами США, такое как элементы системы опознавания «свой-чужой», библиотеки данных, которые можно приобрести только у правительства США. Мы не сможем купить это напрямую у компании», — пояснил Дзенкунскас.

По его словам, именно вертолёт Black Hawk отвечал всем оперативным требованиям Вооружённых сил Литвы.

Окончательная цена шести вертолётов Black Hawk прояснится в начале переговоров, а контракт должен быть подписан до конца этого года, и в таком случае первые летательные аппараты прибудут в 2024 году.

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