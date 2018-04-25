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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

Литовские депутаты предлагают предоставить убежище жителям Гонконга

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Группа литовских депутатов, принадлежащих различным фракциям, предлагает предоставить в Литве убежище «жителям Гонконга, которым грозят политическое преследования и репрессии Китая». 

36 депутатов зарегистрировали проект резолюции, в котором выражается озабоченность планами Пекина ввести закон о нацбезопасности для Гонконга.

Проект выдвигают глава оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис, глава Либерального союза Виктория Чмилите-Нельсен, входящий во фракцию «аграриев» глава Комитета по защите прав человека Валериюс Симуликас и прочие депутаты, в основном из оппозиционных фракций. 

На минувшей неделе китайский парламент одобрил предложение обойти законодательную власть Гонконга и принять акт о нацбезопасности на этой полуавтономной территории Китая. Критики обеспокоены тем, что закон может лишить свободы слова и свободы деятельности политической оппозиции. 

«Прямое введение закона о нацбезопасности из Пекина, а не самим гонконгским ведомством, ограничит свободы жителей Гонконга, подорвет автономию Гонконга, одновременно – и предпосылки его процветания», –  говорится в проекте резолюции.

В нем отмечается, что новый закон создаст возможность привлекать жителей Гонконга к уголовной ответственности за политические преступления и противоречит обязательствам защищать права жителей Гонконга, предусмотренные в Основном законе. 

Авторы проекта призывают президента, правительство Литвы поддержать права и свободы жителей Гонконга, «принципиально защищать верховенство международного права в политических форматах Евросоюза, формируя единую, принципиальную позицию Евросоюза, базирующуюся на основополагающих ценностях свободы и демократии в отношении нарушений международного права и прав человека, осуществляемых Китаем».  

В проекте также предлагается предоставить в Литве убежище жителям Гонконга, которым грозят политические преследования и репрессии Китая. 

Гонконг – бывшая колония Великобритании, в 1997 году она вернулась под власть Китая по соглашению «Одной страны, двух систем».  Оно гарантирует городу большую автономию. 

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