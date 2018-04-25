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Литовские и американские военные проводят разведку дна Балтийского моря

Фото kam.lt/ KJP ir Standing NATO Maritime Group

Военно-морские силы (ВМС) Литвы вместе с американскими военными в четверг приступили к исследованию дна и побережья Балтийского моря. 

«Это делается для того, чтобы мы в своих водах чувствовали себя полноправными хозяевами», – сказал BNS заместитель командующего штаба ВМС Литвы по вопросам сотрудничества гражданских и военных лиц Рамунас Кажярскис.   

В ходе работы по осмотру пляжей лодка литовских военных будет плавать с оборудованием для исследования дна. 

Работы наблюдения на берегу на пляжах будут осуществлять группы литовских и американских военных.

Работы планируется осуществлять в светлое время суток и завершить к 27 сентября, а собранная информация будет использоваться в военных целях и будет передана морякам. 

BNS

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