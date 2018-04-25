Литовские консерваторы отрейтинговали кандидатов в сейм

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Члены оппозиционной партии Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛСХД) отрейтинговали список кандидатов на выборах в сейм в многомандатном округе.

Список партии на выборах возглавит Ингрида Шимоните, вторым номером значится председатель партии Габриэлюс Ландсбергис — их в списке для рейтингования не было.

На третьем месте в списке — член парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас, на четвертом — член Комитета по вопросам окружающей среды Паулюс Саударгас, на пятом — член Комитета по социальным вопросам и труду Моника Навицкене и т. д.

Окончательный список партии утвердит совет СО — ЛХД в середине июля.