Литовские социал-демократы обсудят результаты выборов и работу в сейме

По словам Г. Палуцкаса, социал-демократы также должны договориться о задачах на весеннюю сессию сейма и о сотрудничестве с другими оппозиционными партиями.

Он отметил, что пост лидера парламентской оппозиции партию не интересует, если не будет соглашения по общему плану действий.

Оппозиционными в сейме объявили себя три фракции: ЛСДП, Партии труда, Литовского союза «крестьян» и «зеленых».

Совет ЛСПД в среду также обсудить дату съезда. По словам председателя партии, это может быть конец мая, однако все будет зависеть от карантинных условий.

До этого социал-демократы на прямых выборах должны будут выбрать председателя партии.