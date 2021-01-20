Литовские социал-демократы обсудят результаты выборов и работу в сейме

Оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) в среду проведет удаленное заседание совета для обсуждения результатов выборов и работы в сейме.
«Поскольку карантин затянулся, мы не можем собраться в одном месте, мы проведет в такой форме эту формальную оценку выборов, хотя ее давно утвердили», – сказал BNS председатель этой партии Гинтаутас Палуцкас.
На октябрьских выборах в сейм ЛСПД получила 9,25% голосов избирателей, получила восемь мандатов. Еще пять социал-демократов были избраны в одномандатных округах.
По словам Г. Палуцкаса, социал-демократы также должны договориться о задачах на весеннюю сессию сейма и о сотрудничестве с другими оппозиционными партиями.
Он отметил, что пост лидера парламентской оппозиции партию не интересует, если не будет соглашения по общему плану действий.
Оппозиционными в сейме объявили себя три фракции: ЛСДП, Партии труда, Литовского союза «крестьян» и «зеленых».
Совет ЛСПД в среду также обсудить дату съезда. По словам председателя партии, это может быть конец мая, однако все будет зависеть от карантинных условий.
До этого социал-демократы на прямых выборах должны будут выбрать председателя партии.