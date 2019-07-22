Литовские таможенники отмечают рост контрабанды из Калининграда

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

🔊 Воспроизвести

В Литве отмечается новая тенденция на границе с Калининградской областью РФ: выросло количество задерживаемых нелегальных сигарет, сообщила BNS представитель Таможенного департамента по связям с общественностью Индре Раманавичене.

В этом году на границе с Россией были задержаны 38% всех нелегальных сигарет, а в 2017 году этот показатель составлял всего один процент. В прошлом году – 11%.

По словам И. Раманавичене, таможенники уделяют все больше внимания борьбе с контрабандой табачными изделиями с Россией.

«Однако контрабандисты постоянно ищут новые способы нелегального заработка, и сейчас сотрудники литовской таможни отмечают, что лица, пытающиеся провести контрабанду, везут белорусские сигареты из Калининградской области», – сообщила она BNS.

Также фиксируется тенденция увеличения партий контрабанды.

«Если несколько лет назад обычно везли 100–200 коробок сигарет, то в данный момент в одном грузовике пытаются провести более крупные партии сигарет, иногда и 1 тыс. коробок», – сообщила представитель таможни.

В этом году крупнейшая контрабанда сигарет была задержана на границе с Калининградской областью. В феврале грузовик пытался провести контрабандные сигареты с белорусскими бандеролями на сумму более 2 млн евро.