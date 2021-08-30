Литовские военные, эвакуировавшие афганских переводчиков, будут награждены – Г. Науседа

Военные из литовских Сил спецопераций и дипломат МИД, эвакуировавшие афганских переводчиков, будут награждены, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Я могу порадоваться тому, что мы выступили с инициативой награждения этих одиннадцати славных людей наградами, которые они заслужили. Миссия была успешной, цели миссии были реализованы и реализованы слаженно – без угрозы жизни и здоровью людей» – заявил журналистам в понедельник президент в Пабраде.
Командующий Вооруженными силами Литва Вальдемарас Рупшис сказал, что очень благодарен этой группе, однако подчеркнул, что над реализацией этой миссии работало больше, чем 11 человек.
«Я как командующий армией очень, очень благодарен. Потому что они, прежде всего, рисковали, во-вторых они действительно профессионалы, в-третьих – там они выполнили работу от начала до конца», – сказал В. Рупшис.
«Кабульская десятка и дипломат были на виду, но за ними стояли люди, которые благодаря своему профессионализму, своей работой денно и нощно позволили осуществить эту миссию (…) В этом участвовали люди, без которых, без оборонного штаба, без министерства, его руководства кабульская миссия была бы невозможна, поэтому я бы поощрил и тех, кто принимал решения», – добавил он.
Командующий также поблагодарил союзников, принявших участие в миссии — Германию и Польшу, которые доставили в Литву эвакуированных афганцев.
В целом за десять дней миссии кабульская группа помогла доставить более 170 афганцев-переводчиков с семьями, которые помогали литовцам. Эти люди бегут от перенявших власть в стране талибов. Афганцы временно поселены в Расейнском районе Литвы.
Министр обороны Арвидас Анушаускас подчеркнул, что была угроза жизни всех этих людей.
В Литве афганцы сначала будут находиться на карантине, а позднее начнут миграционные процедуры по получению убежища.
Литва осуществляла миссию в Афганистане почти 20 лет – в 2002–2021 годах, там служило около 5000 военных, они участвовали в операции «Несокрушимая свобода» под руководством США, а также осуществляли две основные операции НАТО: Международные силы поддержки безопасности (в 2002–2014 годах) и «Решительная поддержка» (в 2015–2021 годах).