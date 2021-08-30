Литовские военные, эвакуировавшие афганских переводчиков, будут награждены – Г. Науседа

«Я как командующий армией очень, очень благодарен. Потому что они, прежде всего, рисковали, во-вторых они действительно профессионалы, в-третьих – там они выполнили работу от начала до конца», – сказал В. Рупшис.

«Кабульская десятка и дипломат были на виду, но за ними стояли люди, которые благодаря своему профессионализму, своей работой денно и нощно позволили осуществить эту миссию (…) В этом участвовали люди, без которых, без оборонного штаба, без министерства, его руководства кабульская миссия была бы невозможна, поэтому я бы поощрил и тех, кто принимал решения», – добавил он.

Командующий также поблагодарил союзников, принявших участие в миссии — Германию и Польшу, которые доставили в Литву эвакуированных афганцев.

В целом за десять дней миссии кабульская группа помогла доставить более 170 афганцев-переводчиков с семьями, которые помогали литовцам. Эти люди бегут от перенявших власть в стране талибов. Афганцы временно поселены в Расейнском районе Литвы.

Министр обороны Арвидас Анушаускас подчеркнул, что была угроза жизни всех этих людей.

В Литве афганцы сначала будут находиться на карантине, а позднее начнут миграционные процедуры по получению убежища.

Литва осуществляла миссию в Афганистане почти 20 лет – в 2002–2021 годах, там служило около 5000 военных, они участвовали в операции «Несокрушимая свобода» под руководством США, а также осуществляли две основные операции НАТО: Международные силы поддержки безопасности (в 2002–2014 годах) и «Решительная поддержка» (в 2015–2021 годах).