Литовские военные участвуют в учениях в Дании, готовятся к миссии в Ираке

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Подразделение Моторизованного пехотного батальона им. Великого князя Литовского Кястутиса участвует в учениях в Дании.

Во время учений 22 сентября – 20 октября будет дана оценка готовности литовских и датских военных к участию в миссии НАТО в Ираке, сообщили Вооруженные силы (ВС) Литвы.

Литовские военные отправятся в международную операцию в Ираке в ноябре и будут участвовать в ней до апреля следующего года.

Во время миссии в составе датской мобильной роты охраны литовские военные будут выполнять задачи по охране вооруженных сил – будут обеспечивать охрану натовского персонала, который занимается подготовкой иракских военнослужащих.

Как говорится в сообщении, эта задача выполняется с целью защитить обучающий персонал НАТО от отдельных отрядов ISIS, устраивающих выпады против местных сил безопасности, представителей правительства и мирных жителей.

«Литовским военным будет доверена безопасность наших союзников, участвующих в обучающей миссии в Ираке. Мы говорим о жизнях людей, это – знак большого доверия и большая ответственность», – говорит главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.

Подготовку именно к этой операции литовские военные начали в июне, проходящие сейчас учения – последняя часть подготовки к миссии. В миссию отправится в общей сложности 34 литовских военных; еще двое военных сейчас служат в штабе миссии.

Миссия НАТО в Ираке не является боевой миссией, ее цель – укрепить армию и ведомства безопасности Ирака, чтобы они могли бороться с терроризмом, предотвратить деятельность ISIS в Ираке и стабилизировать ситуацию в стране.

Начать эту миссию было решено в июле 2018 года на саммите НАТО в Брюсселе, после получения просьбы правительства Ирака. В феврале этого года министры обороны НАТО утвердили расширение миссии.