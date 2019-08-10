Литовские ВУЗы приняли почти 18,5 тыс. студентов

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В этом году в ВУЗы поступили почти 18,5 тысяч студентов, сообщила Литовская ассоциация высших учебных заведений по организации общего приема.

Объявлено, что после второго основного этапа приема 10,4 тыс. договоров заключено в университетах, это примерно на 200 меньше, чем в прошлом году, а также 8,1 тыс. договоров в коллегиях — более чем на 1000 меньше, чем в прошлом году.

Бесплатно в университетах будут обучаться 5,3 тыс. студентов, в коллегиях – 2,3 тыс.

Большинство студентов, зачисленных в университеты — почти одна пятая — выбрали программы в области социальных наук. Самыми популярными программами в коллегиях были управление бизнесом и общественными учреждениями, их выбрала почти треть поступивших.

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