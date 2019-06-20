Литовские земледельцы не могут надеяться на компенсации ЕК за засуху

Фото BFL/ Саулюса Жюраса

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Литовские земледельцы, понесшие убытки в связи засухой, не могут надеяться на компенсации из Евросоюза, поскольку это страховой случай, заявил заместитель министра сельского хозяйства Литвы Венантас Грицюнас.

Одновременно он признает, что в Литве не так просто застраховаться от ущерба, вызванного засухой – от этого страхует практически одна компания.

«В Европейском Союзе (ЕС) засуха — подлежащее страхованию событие, это очень четко продемонстрировал минувший год. Другие государства испытали значительно большую засуху, чем Литва, и не получили ни цента из бюджета ЕС», – сказал в среду в сейме вице-министр сельского хозяйства В. Грицюнас, участвовавший во встрече с земледельцами, организованной оппозицией.

Он не ответил на вопрос о том, планируется ли предусмотреть какие-либо компенсации земледельцам за последствия засухи из национального бюджета. На этой неделе на территории трех литовских самоуправлений достигнут показатель стихийной засухи.

Министерство сельского хозяйства компенсирует земледельцам убытки от засухи 2018 года. На компенсации выделено 8,5 млн евро. Их планируется начать выплачивать в июле.

BNS