Литовские железные дороги за 16 млн евро обновят радиосвязь

Как говорится в сообщении, оперативная связь станет более надежной, а система будет управляться автоматизировано, сократятся затраты компании на информационные технологии.

В 2010 году систему радиосвязи GSM-R установили компании Belam-Riga и Nortel (сейчас Kontron Transportation) – были оборудованы 136 базовых станций, был внедрен 281 пульт диспетчерской связи, в локомотивах и на другом самоходном подвижном составе было оборудовано 600 радиостанций.