Литовские железные дороги за 16 млн евро обновят радиосвязь

Подразделения международной компании Kontron Transportation в Австрии и Польше почти за 16 млн евро в течение 15 месяцев будут обновлять систему радиосвязи литовских железных дорог Lietuvos gelezinkeliai и в течение девяти лет осуществлять надзор за ними.
Оператор инфраструктуры Lietuvos gelezinkeliai – компания LTG Infra и консорциум компаний подписали договор, предусматривающий это, сообщила Lietuvos gelezinkeliai (LTG).
«Обновленная система сможет полностью обслуживать будущие потребности Rail Baltica», – отметил в пресс-релизе гендиректор LTG Infra Каролис Санковскис.
Как говорится в сообщении, оперативная связь станет более надежной, а система будет управляться автоматизировано, сократятся затраты компании на информационные технологии.
В 2010 году систему радиосвязи GSM-R установили компании Belam-Riga и Nortel (сейчас Kontron Transportation) – были оборудованы 136 базовых станций, был внедрен 281 пульт диспетчерской связи, в локомотивах и на другом самоходном подвижном составе было оборудовано 600 радиостанций.