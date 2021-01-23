TOP,Бизнес,Новости,Технологии

Литовские железные дороги за 16 млн евро обновят радиосвязь

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Подразделения международной компании Kontron Transportation в Австрии и Польше почти за 16 млн евро в течение 15 месяцев будут обновлять систему радиосвязи литовских железных дорог  Lietuvos gelezinkeliai и в течение девяти лет осуществлять надзор за ними. 

Оператор инфраструктуры Lietuvos gelezinkeliai – компания LTG Infra и консорциум компаний подписали договор, предусматривающий это, сообщила Lietuvos gelezinkeliai (LTG). 

«Обновленная система сможет полностью обслуживать будущие потребности Rail Baltica», – отметил в пресс-релизе гендиректор LTG Infra Каролис Санковскис.

реклама

Как говорится в сообщении, оперативная связь станет более надежной, а система будет управляться автоматизировано, сократятся затраты компании на информационные технологии. 

В 2010 году систему радиосвязи  GSM-R установили компании Belam-Riga и Nortel (сейчас Kontron Transportation) – были оборудованы 136 базовых станций, был внедрен 281 пульт диспетчерской связи, в локомотивах и на другом самоходном подвижном составе было оборудовано 600 радиостанций.  

реклама реклама

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.