Литовский Аникщяй хочет исследовать 4 века истории и заинтересовать туристов

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В литовском городе Аникщяй планируется провести исследование его исторического развития в 15-18 веках с акцентом на статус королевского владения. Также планируется получить результаты, важные для развития туризма.

В июле Самоуправление Аникщяйского района объявило конкурс на проведение исследования «Королевский Аникшчяй (XV-XVIII a.): волость-имение-город», сообщается на Центральном портале госзакупок Литвы. Мэрия отмечает, что конкурс ее идет, поэтому она не может предоставить информацию о стоимости исследования.

По информации самоуправления, восстановление исторического развития будет использовано в создании новых традиций, связанных с древними ремеслами, деятельностью местных жителей в прошлом.

В марте этого года Аникщяйский центр искусств пригласил виртуально участвовать в первом проекте новой программы, связанной с посещением этого города разными правителями Великого Княжества Литовского, Польши и Речи Посполитой.