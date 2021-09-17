Литовский бизнес не заметил тайваньских миллионов

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Согласно информации, появившейся в открытом доступе, жители Тайваня в этом году потратили 76 млн долларов в литовских интернет-магазинах, однако литовский бизнес утверждает, что таких сумм не заметил, сообщил портал lrt.lt.

Банк Литвы (Центробанк) утверждает, что объем платежей с Тайванем, все же, увеличился, и некоторые эксперты предполагают, что жители Тайваня могли приобретать через Литву криптовалюту.

Представители литовской общины в Тайване также заявляют, что не слышали о том, чтобы тайванцы покупали в литовских интернет-магазинах.