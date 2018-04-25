Литовский генерал и 2 офицера на карантине в больнице после возвращения из Германии

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Командующий сухопутными силами Литвы, бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас, вернувшийся в ночь на среду из служебной командировки из Германии, был доставлен медицинским транспортом из аэропорта в Вильнюсскую клинику Сантарос.

Там у генерала и сопровождавших его двух офицеров будут взяты анализы на коронавирус. До выяснения результатов исследования военные останутся в больнице на условиях карантина, сообщило Министерство иностранных дел.

Эти меры предприняты после того, как в международных СМИ появилась информация о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19 зарубежных участников международной конференции в Висбадене, которая проходила 5-6 марта.

Глава сухопутных сил и один из сопровождавших его офицеров в начале этой недели из Германии отправились и на конференцию в Польшей, откуда вернулись в ночь на среду.