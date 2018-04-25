Литовский суд отказался признавать свидетельство о расторжении брака, выданное в Крыму

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Апелляционный суд Литвы отказался признавать свидетельство о расторжении брака, выданное в Крыму.

Суд заявил, что документы, выдаваемые в Крыму и Севастополе и подтвержденные российскими властями, «не обладают юридической силой в Литве и не могут быть легализованы».

Заявительница, личность которой суд СМИ не раскрывает, добивается того, чтобы литовские ведомства признали решение крымского судьи о расторжении ее брака. Решение было принято в этом году.

Отдел записей актов гражданского состояния (ЗАГС) города Вильнюса отклонил ее просьбу, аргументировав, что принятые в Крыму решения не действуют в Литве. При этом Вильнюсский окружной суд отказался расторгать брак по отдельной процедуре и потребовал разъяснений Апелляционного суда Литвы.