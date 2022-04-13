Литовский телецентр передал Украине 19 передатчиков сигналов радио и ТВ

Литовский центр теле-радиовещания (Telecentras) передал Украине 10 передатчиков радиосигналов и 9 передатчиков ТВ- сигналов, сообщил телецентр, находящийся в госуправлении.

Оборудование будет использоваться для восстановления сетей радио- и телевещания, поврежденных или разрушенных после ракетных ударов, сообщил Telecentras.

«После ракетных ударов по объектам украинской радиотехнической системы мы связались с нашими коллегами в Украине и договорились передать им оборудование, которое действительно было необходимо для восстановления разрушенной или поврежденной инфраструктуры», — сказал глава Telecentras Ремигиюс Шярис.

По его словам, передатчики переданы «Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения» (РРТ) и уже прибыли в место назначения.

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