Литовским железным дорогам намечается выделить 155 млн евро – Скайсте

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Литовский министр финансов Гинтаре Скайсте говорит, что теряющей из-за международных санкций доходы государственной компании Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) будет выделено дополнительное финансирование в размере 155 млн евро.

«Доходы заметно упали из-за невозможности транспортировки определенных грузов из России и Беларуси, поэтому предприятие нуждается в помощи для сохранения инфраструктуры, прежде всего, для совместного финансирования проекта электрификации нужно 72 млн евро», — сказала министр во вторник на пресс-конференции о проекте изменений в госбюджете на 2022 год.

По ее словам, компания планировала частично финансировать этот проект стоимостью 398 млн евро и сама, но теперь из-за потери доходов у нее таких возможностей нет.

LTG намеревалась профинансировать часть проекта электрификации на сумму 201 млн евро, остальные средства на него выделяет Фонд конвергенции Евросоюза.

Помимо 72 млн евро на проект электрификации железной дороги, еще 83 млн евро предлагается выделить на поддержание другой ж/д инфраструктуры, а также компенсировать утраченные доходы. По словам министра, 83 млн евро — максимальная сумма, которую LTG может заимствовать на свои нужды.

Ранее было подсчитано, что из-за санкций ЕС и США в отношении удобрений «Беларуськалия» LTG потеряла около 11 млн тонн грузов в год и в этой связи не получит 61 млн евро доходов. Кроме того, из-за санкций ЕС в отношении владельца Lifosa предприятие потеряет еще 2,6 млн тонн удобрений и 12,8 млн евро доходов, из-за санкций в отношении российского угля — 2,5 млн тонн и 12 млн евро доходов, а из-за запрета Беларуси перевозить через ее территорию нефть и нефтепродукты — 1,4 млн тонн и 17 млн евро доходов.

Министр транспорта Марюс Скуодис на прошлой неделе сказал, что объемы ж/д грузов, транспортируемых через Литву в этом году, могут сократиться примерно на 48% — с 51,1 млн тонн в прошлом году до 26,5 млн тонн в этом году, а группа LTG в результате этого потеряет около 150 млн евро доходов.

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