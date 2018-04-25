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Литовских военных с обстрелянной базы в Ираке переводят в Кувейт

  • Фото BFL/ Вигинтаса Скарайтиса

В четверг шесть литовских военных, которые служили на подвергшейся обстрелу базе в Ираке, передислоцированы в Кувейт, сообщили вооруженные силы Литвы.

«Военные приземлились в Кувейте и обосновались на одной из военных баз, находящихся в этой стране», – сообщил BNS в четверг после полудня пресс-секретарь Оборонного штаба вооруженных сил Литвы, капитан Андрюс Дилда.

По словам министра обороны Раймундаса Кароблиса, решение о передислокации приняла Дания, в составе контингента которой служат литовские инструктора, обучающие местные силы борьбе с группировкой «Исламское государство». 

«Вчера датчане приняли решение, что временно в Кувейт будут переведены те военные, которые были направлены на обучение (…) в датском контингенте», – сказал Р. Кароблис журналистам в четверг.

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Передислоцированные военные участвуют в возглавляемой США коалиционной операции «Врожденная решимость».

Р. Кароблис отметил, что нет разницы в том, где в данный момент будут находиться в эти военные, поскольку обучение местных сил в связи с напряжением на Ближнем Востоке остановлено. 

Решение передислоцировать военных министр назвал временным и отметил, что они будут переведены в Ирак, когда решат возобновить обучение. 

«Поскольку обучение физически не ведется, большой разницы в том, где они будут находиться – в Ираке, или в Кувейте, нет», – сказал Р. Кароблис.

Еще шесть литовцев-связистов служат в Ираке в миссии под командованием НАТО, пока они остаются в этой стране. 

Тегеран обстрелял две базы союзников в Ираке в среду ночью, мстя за решение США ликвидировать высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. 

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