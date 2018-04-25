Литовских военных с обстрелянной базы в Ираке переводят в Кувейт

Фото BFL/ Вигинтаса Скарайтиса

В четверг шесть литовских военных, которые служили на подвергшейся обстрелу базе в Ираке, передислоцированы в Кувейт, сообщили вооруженные силы Литвы.

«Военные приземлились в Кувейте и обосновались на одной из военных баз, находящихся в этой стране», – сообщил BNS в четверг после полудня пресс-секретарь Оборонного штаба вооруженных сил Литвы, капитан Андрюс Дилда.

По словам министра обороны Раймундаса Кароблиса, решение о передислокации приняла Дания, в составе контингента которой служат литовские инструктора, обучающие местные силы борьбе с группировкой «Исламское государство».

«Вчера датчане приняли решение, что временно в Кувейт будут переведены те военные, которые были направлены на обучение (…) в датском контингенте», – сказал Р. Кароблис журналистам в четверг.