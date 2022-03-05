Литовско-польский газопровод GIPL будет запущен 1 мая

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Магистральный газопровод, соединяющий Литву и Польшу (GIPL), начнет работу с 1 мая, заявили операторы газотранспортной системы двух стран литовская Amber Grid и польская Gaz-System.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что запланированный запуск GIPL является особенно важным событием в истории энергетической независимости Литвы, прежде всего с точки зрения надежности поставок.

Как говорится в сообщении литовского министерства, прокладка газопровода практически завершена: в Литве она уже была завершена в конце 2021 года, а в Польше ожидается получение последних разрешений на его эксплуатацию в апреле, полностью все работы там планируется завершить к октябрю этого года. До этого рынок сможет использовать частичную мощность газопровода —на платформе заказа мощности GSA газ из Польши в Литву и обратно можно будет продавать с апреля.

С 1 мая по 30 сентября постоянная мощность транспортировки газа из Польши в Литву составит 230 тыс. кубометров в час, или 2,6 ГВтч, что эквивалентно 2 миллиардам кубометров в год, или 22,5 ТВтч.

GIPL соединит газовые рынки Литвы, стран Балтии и Финляндии с Европейским Союзом. Его общая длина составляет 508 км, из них 165 км в проложены в Литве, а 343 км прокладываются в Польше.

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