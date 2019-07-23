Литовское отделение исключено из организации защиты наследия ИКОМОС (дополнено)

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

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Литовское отделение исключено из Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС (ICOMOS).

Отделение, иначе называемое национальным комитетом, будет снято с регистрации, но у него будет возможность восстановления через некоторое время.

«Совет ИКОМОС решил навсегда аннулировать международную аккредитацию имеющегося вашего Национального комитета», – говорится в полученном BNS письме Генсекретаря Питера Филлипса ИКОМОС, адресованного председателю Литовского национального комитета этой организации Марии Нямунене.

В присланном в понедельник письме не детализируются все причины принятого решения, лишь акцентируется, что была учтена информация Реестрового центра Литвы, протоколы заседаний и дела литовского отделения ИКОМОС, связанные с членами правления литовского отделения.

В документе также сообщается, что ИКОМОС получила жалобы от людей, стремившихся к членству в литовском комитете, лиц и организаций, озабоченных деятельностью комитета.

Правление ИКОМОС попросило М. Нямунене исключить из списка юридических лиц ICOMOS Lietuva и не использовать это имя для официальной переписки.

Позднее будут назначены пять членов ИКОМОС из Литвы, которые войдут во временный комитет правления, уполномоченный сформировать новой национальный комитет «в соответствии с уставом, принципами этики, и позитивной практикой организации, а также с принципами Валлетты-Дубровника и национальными законами».

Глава литовского комитета ICOMOS М. Нямунене сообщила BNS, что решение лишить комитет аккредитации основано на «вводящей в заблуждение и неточной информации, которую предоставили не известные ей источники».

Она не комментировала ситуацию более детально.

ИКОМОС основан в 1965 году. Совет осуществляет оценку объектов, предлагаемых к включению в Список всемирного наследия ООН.На сегодняшний момент ИКОМОС насчитывает более 10 тыс. членов из 151 страны.

Профессионалы в области сохранения памятников участвуют в деятельности ИКОМОС через свои Национальные комитеты.

Каждый член Совета, за редким исключением, имеет квалификацию в области сохранения культурного наследия: архитектуре, ландшафтном дизайне, археологии, градостроительстве, инженерии, администрировании культурного наследия, искусствоведения, архивов и прочего.

Вице-министр культуры еще надеется на консенсус руководства ICOMOS и литовского комитета

Вице-министр культуры Литвы Ингрида Велюте еще надеется на консенсус между центральным руководством Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS и литовским подразделением.

По ее словам, пока о вероятном лишении аккредитации Литовского национального комитета ICOMOS «нам не следует даже говорить».

«Прежде всего нужно получить официальную позицию зарубежного бюро и только потом принимать какие-нибудь оценки, делать выводы. Пока такого намерения нет, есть устав учреждений, по которому они действуют, есть национальное право. Так что речь не идет о лишении (аккредитации — ред.), есть личная информация, направленная членам. Я даже не сомневаюсь, что литовское бюро сформулирует письмо зарубежному бюро, ситуация прояснится и мы сможем комментировать», – сказала она BNS.

До прихода в Минкульт в этом году И. Велюте была заместителем председателя Литовского национального комитета ICOMOS.

Вице-министр сказала, что это «одна из немногих действующих в области культурного наследия международных организаций». Поэтому, по ее словам, утрата статуса ICOMOS и международного признания «стало бы из ряда вон выходящим уроном для сообщества, специалистов в области культурного наследия».

Генеральный секретарь ICOMOS Петер Филипс в распространенном в понедельник письме к членам организации упомянул, что решение о лишении аккредитации правление приняло с учетом информации Реестрового центра, протоколов заседания генеральной ассамблеи литовского отделения ICOMOS и дел, связанных с членами правления литовского отделения. Также якобы были приняты во внимание жалобы лиц, добивавшихся членства в литовском отделении.

Глава литовского подразделения ICOMOS Мария Немунене говорит, что их хотят лишить аккредитации необоснованно, без учета объяснений Литовского национального комитета, а нагнетание конфликта якобы может быть на руку нескольким членам Литовского национального комитета ICOMOS или лицам, не принятым в организацию.

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS – это сеть экспертов, действующая во многих странах мира. В нее входят архитекторы, историки, археологи, историки искусства, географы, антропологи, инженеры и специалисты в области городского планирования.

В организации состоит более 10 тысяч членов в 151 стране мира, у нее более ста национальных комитетов. В Литовском национальном комитете ICOMOS состоит 65 человек.