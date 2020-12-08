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Литовской Премией свободы предлагается наградить оппозицию Беларуси

Фото премии свободы
Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовской Премией свободы этого года предлагается наградить демократическую оппозицию Беларуси. 

Претендента во вторник избрала комиссия Премии свободы.  

«Мы выбрали демократическую оппозицию Беларуси, она получила большую поддержку комиссии», – сказала BNS председатель комиссии, член сейма Пауле Кузмицкене. 

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По ее словам, при решении вопроса о влиянии претендента имело значение и стремление поощрить белорусскую общественность и далее бороться за свою свободу, мы вспомнили события 1990–1991 годов в Литве, когда сами надеялись на знаки признания международной общественности.   

«Мы считаем, что эта Премия свободы будет осмысленным поощрением, которое зажжет огонек надежды для белорусов на то, что действительно за свободу стоит и следует бороться», – сказала П. Кузмицкене.

Она утверждает, что еще следует обсудить, кому из представителей белорусской оппозиции будет вручена эта премия. 

Сейм Литвы учредил Премию Свободы 15 сентября 2011 года, приняв специальный закон. Премия составляет 5 тыс. евро (17,25 тыс. литов). Она вручается ежегодно, 13 января на торжественном заседании парламента, в День защитников свободы Литвы. 

Учрежденной сеймом Премии свободы удостаиваются люди за заслуги перед свободой, демократией и правами человека. Этой премией также оценивается вклад лиц и организаций в дело улучшения межгосударственного сотрудничества в контексте борьбы за самоопределение и суверенитет народов Восточной и Центральной Европы.

Первая Премия свободы Литвы в 2011 году была присуждена активному борцу за свободу и демократию, российскому диссиденту Сергею Ковалеву.

Фото сайта www.lrs.lt

Эту награду также получали учредитель Лиги свободы Литвы, бывший политический заключенный Антанас Тярляцкас, учредитель подпольного издания «Хроники Литовской католической церкви», архиепископ Сигитас Тамкявичюс, бывший польский диссидент, главный редактор газеты Gazeta Wyborcza Адам Михник, экс-президент Литвы Валдас Адамкус, председатель Верховного совета — Восстановительного сейма Литвы, сигнатарий Акта о независимости Витаутас Ландсбергис, бывшая диссидент, ныне монашка Нийоле Садунайте, семь бывших литовских партизан, боровшихся против советской оккупации: Йонас Чепонис, Йонас Каджёнис, Юозас Якавонис, Брониславас Юоспайтис, Витаутас Бальсис, Йонас Абукаускас, Юозас Моцис.

В прошлом году Премии свободы удостоен литовский партизан, летописец литовского национального возрождения, кавалер ордена Креста Витиса Альбинас Кентра-Аушра.

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