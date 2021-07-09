Литовской язык в дошкольных учреждениях национальных меньшинств

По словам министра образования, науки и спорта Юргиты Шюгждинене, цель – создать возможности для всех детей достичь необходимого уровня владения литовским языком до поступления в школу, поэтому и решено увеличить количество уроков литовского языка.

На выделенные средства будут предоставлены финансовые возможности для создания дополнительных преподавательских должностей для учреждений меньшинств, реализующих программы дошкольного образования.

Министерство подготовило три программы повышения квалификации в этой области и приглашает муниципальные образовательные центры и центры подготовки учителей организовать обучение учителей, которые хотели бы улучшить методы раннего обучения литовскому языку.

В девяти муниципалитетах страны (город и район Вильнюса, города Клайпеда и Каунас, районы Висагинас и Шальчининкай, Швянченис, Тракай и Ширвинтос) в 2020–2021 учебном году насчитывалось 106 детских садов и школ для национальных меньшинств.

Информация «ЛК», BNS