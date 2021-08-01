Литва: без баскетбола, но с надеждой

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Команда Литвы впервые на Олимпиадах выступит без своей главной надежды – мужской сборной по баскетболу. Это сильный удар как по литовской делегации в Токио, так и по популярности Игр среди литовских любителей спорта. Шлагбаум перед литовскими баскетболистами на пути в Токио закрыла сборная Словении, во главе со своим лидером Лукой Дончичем. Словенцы обыграли сборную Литвы в решающем матче квалификации – 85:96.

История побед

После восстановления независимости Литва на летних олимпиадах завоевала 25 медалей (6 золотых, 6 серебряных, 13 бронзовых). Самыми успешными были Игры в Лондоне в 2012-м году, когда удалось завоевать 5 медалей, в том числе, 2 золотые. Всего одна медаль была завоевана в 1996-м году в Атланте, но, объективно, она была самой ценной – бронза по национальному в Литве виду спорта – баскетболу.

Удивительно, но по общему количеству медалей на Летних Олимпийских Играх среди Балтийских стран лидирует Эстония. У эстонских спортсменов 34 медали (из них 9 золотых), у литовских – 25 медалей (6 золотых), у латвийских – 19 медалей (3 золотые). Правда, большая часть этих эстонских наград была завоевана до советского периода. По количеству медалей после восстановления независимости все-таки лидирует Литва.

Ромас Убартас. В Барселоне-1992 он стал олимпийским чемпионом в составе сборной Литвы. Его результат – 65.12 м. До олимпийского золота была победа на чемпионате Европы 1986 и на Играх Доброй Воли 1990. К сожалению, в 1993 году Ромас провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на 4 года. Но он вернулся в большой спорт и даже был знаменосцем сборной Литвы на Играх-2000, но тогда не удалось выйти в финал.

Виргилиюс Алекна. После Убартаса в Литве появился более сильный дискобол. Алекна – обладатель второго результата в истории метания диска – 73.88 м. Алекна участвовал аж в пяти Олимпиадах. Если в 1996 году был лишь пятым, то в 2000 победил. В 2004 году повторил достижение, а его результат в 69.89 м стал олимпийским рекордом. В Афинах -2004 золотая медаль досталась Алекне лишь после дисквалификации венгра Фазекаша, который отказался от прохождения допинг-контроля и был уличен в попытке подмены анализов. В Пекине-2008 Алекна завоевал бронзовую медаль, а в 2012 году занял четвертое место. Кроме того, Алекна является чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира. Он был настолько мощным (вес 130 кг, рост 200 см), что даже работал телохранителем президента Литвы Альгирдаса Бразаускаса.

Дайна Гудзиневичюте. Дайна стала олимпийской чемпионкой в стендовой стрельбе в возрасте 35 лет – в Сиднее-2000. До олимпийского золота она шла многие годы, побеждая на чемпионатах Европы и мира еще в составе сборной СССР. После Игр-2000 стрельба стала набирать популярность в стране, а Дайна даже стала работать на телевидении. В 2012 году ее избрали президентом Олимпийского комитета Литвы. В 2018 году стала членом МОК.

Лаура Асадаускайте. Лаура – двукратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы по современному пятиборью. Она побеждала как в командных, так и в личных зачетах, и в смешанной эстафете. Но победить на Олимпийских Играх удалось лишь в 2000 году в Сиднее. С результатом 5408 очков она установила олимпийский рекорд.

Рута Мейлутите. Рута в Лондоне-2012 стала самой молодой олимпийской чемпионкой в плавании за последние 16 лет. Ей тогда было всего 15 и ее ожидало большое будущее. В 2013 году она установила мировые рекорды в плавании брассом на 50 и 100 метров. В 17 лет стала первой и единственной в истории, кто выиграл все доступные международные чемпионаты по плаванию среди юниоров и взрослых хотя бы один раз.

К сожалению, не удалось сотворить хороший результат на Играх-2016, на 100-метровке брассом она финишировала лишь седьмой. Не удалось дождаться и следующего своего шанса – на Играх-2020, потому что в 2019 году она объявила о завершении своей карьеры в возрасте 22 лет после пропуска трех допинг-тестов. Тем не менее Рута остается трехкратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.

Сколько медалей привезут спортсмены?

Одно из крупнейших в мире информационных агентств, Associated Press, прогнозирует Литве только одну медаль на Олимпийских играх в Токио. Мужская сборная Литвы по баскетболу не прошла отборочный турнир и впервые не будет участвовать в Олимпиаде. После этого шансы на успешное выступление резко снизились.

По данным AP, Данас Рапшис будет единственным литовцем на пьедестале почета, завоевавшим медаль в Токио. Эксперты агентства прогнозируют ему серебро на дистанции 200 метров вольным стилем. Золото выиграет британец Данкан Скотт, а бронзу – японец Кацухиро Мацумото.

Из спортсменов индивидуального зачета в литовской сборной стоит отметить метателя диска Андрюса Гуджюса. Для 29-летнего спортсмена предстоящие Игры станут вторыми. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро он занял 12-е место с результатом 60,66 метров, а затем дважды выиграл международные турниры: Чемпионат мира в 2017-м году и Чемпионат Европы год спустя.

Лаура Асадаускайте-Заднепровскене будет защищать честь Литвы в современном пятиборье, но AP не видит ее на пьедестале почета. Прогнозируется, что Анастасия Прокопенко из Беларуси выиграет золото в женском зачете, Кейт Френч из Великобритании – серебро, а Элоди Клувель из Франции – бронзу.

Традиционно сильна сборная Литвы в дисциплинах гребли. На предыдущих Играх в Рио именно гребцы позаботились о комплекте медалей для страны, выиграв три награды из четырех, выигранных литовцами. В Токио Литву представят спортсмены, добившиеся успеха в Рио пять лет назад – Миндаугас Гришконис, Саулюс Риттер, а также Милда Вальчукайте.

На Олимпиаде честь Литвы будет защищать 41 спортсмен – это самая маленькая делегация за всю историю независимости страны.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ