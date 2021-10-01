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Литва дополнительно покупает за 19 млн евро немецкие автоматические винтовки G-36, сообщило Министерство обороны.

Как сообщается, в четверг Агентство по оборонным ресурсам подписало с германской компанией Heckler & Koch GmbH договор о приобретении этого оружия.

«Мы продолжаем обеспечивать литовских военных современным и надежным вооружением, а технические и тактические характеристики автоматической винтовки G-36 удовлетворяют потребности армии Литвы и гарантируют, что оружие можно будет надежно использовать в разных условиях, для нужд как национальных, так и международных военных операций», – сказал для пресс-релиза министр обороны Арвидас Анушаускас.

Новая партия автоматических винтовок G-36 будет произведена и поставлена армии Литвы в 2022-2023 годах, общая стоимость договора составляет около 18 млн евро.

Министр обороны А. Анушаускас информировал BNS, что точное количество покупаемого оружия не сообщается, так как это «государственная тайна».

Сейчас основное стрелковое оружие литовской армии — это автоматическая винтовка G-36 калибра 5.56 мм x 45 мм производства германского предприятия Heckler & Koch GmbH.