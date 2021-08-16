Литва думает привезти в страну переводчиков, помогавшим военным в Афганистане

Вице-министр обороны Литвы Маргирис Абукявичюс говорит, что Вильнюс рассматривает возможность привезти в Литву переводчиков, которые помогали военным в Афганистане.
«Возможностей привезти становится все меньше, но такая возможность еще есть (…) По имеющимся данным, есть около 30 переводчиков, которые прислали личные документы. С членами семей это около 100 человек», – в понедельник сказал М. Абукявичюс на пресс-конференции.
По словам вице-министра, трудовые договоры с армией Литвы были заключены у 115 переводчиков. Он говорит, что при принятии решений о предоставлении помощи особенно важно, чтобы у всех, кто о ней просит, были личные документы.
М. Абукявичюс также сказал, что Литва поддерживает постоянную связь с переводчиками, однако ситуацию и возможности привезти их в Литву нужно постоянно оценивать заново.
«Как с США, так и с партнерами мы оцениваем ситуацию. (…) Важно выяснить, где они сейчас находятся физически», – объяснил вице-министр.
«Наше обязательство, моральное обязательство сохраняется», – добавил он.
По словам М. Абукявичюса, если переводчиков не удастся вывезти из Афганистана, но им удастся уехать в соседнюю страну, тогда ситуация будет оцениваться индивидуально.
Он добавил, что Литва и другие страны Запада не ожидали «такого быстрого изменения событий» в Афганистане.
«Наша главная проблема, что у нас там больше нет военных. (…) Легче тем, что уезжает сам и вывозит переводчиков. Нам теперь приходится опираться или на помощь союзников, или искать частные пути», – сказал М. Абукявичюс.
К президенту, премьеру, членам сейма и министрам обороны, внутренних дел Литвы в середине июня обратились 12 переводчиков, которые помогали литовским военным в провинции Гор.
Они утверждают, что в 2005-2013 годах помогали военных общаться с местными жителями, афганскими службами, а также участвовали в военных операциях против боевиков Талибана, и по этой причине получили угрозы. Переводчики утверждают, что их жизни в опасности.
Тогда министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис гарантировал, что переводчикам, помогавшим литовским военным, будет предоставлено убежище.
Последние литовские военные вернулись из Афганистана в конце июня, когда блок НАТО решил выйти из этого конфликта, продолжавшегося двадцать лет.