Литва думает привезти в страну переводчиков, помогавшим военным в Афганистане

М. Абукявичюс также сказал, что Литва поддерживает постоянную связь с переводчиками, однако ситуацию и возможности привезти их в Литву нужно постоянно оценивать заново.

«Как с США, так и с партнерами мы оцениваем ситуацию. (…) Важно выяснить, где они сейчас находятся физически», – объяснил вице-министр.

«Наше обязательство, моральное обязательство сохраняется», – добавил он.

По словам М. Абукявичюса, если переводчиков не удастся вывезти из Афганистана, но им удастся уехать в соседнюю страну, тогда ситуация будет оцениваться индивидуально.

Он добавил, что Литва и другие страны Запада не ожидали «такого быстрого изменения событий» в Афганистане.

«Наша главная проблема, что у нас там больше нет военных. (…) Легче тем, что уезжает сам и вывозит переводчиков. Нам теперь приходится опираться или на помощь союзников, или искать частные пути», – сказал М. Абукявичюс.

К президенту, премьеру, членам сейма и министрам обороны, внутренних дел Литвы в середине июня обратились 12 переводчиков, которые помогали литовским военным в провинции Гор.

Они утверждают, что в 2005-2013 годах помогали военных общаться с местными жителями, афганскими службами, а также участвовали в военных операциях против боевиков Талибана, и по этой причине получили угрозы. Переводчики утверждают, что их жизни в опасности.

Тогда министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис гарантировал, что переводчикам, помогавшим литовским военным, будет предоставлено убежище.

Последние литовские военные вернулись из Афганистана в конце июня, когда блок НАТО решил выйти из этого конфликта, продолжавшегося двадцать лет.