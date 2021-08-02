Литва думает просить помощи по размещению мигрантов в других странах ЕС

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Литва обсуждает возможность просить помощи по размещению мигрантов, которые нелегально перешли белорусско-литовскую границу, в других странах Европейского Союза.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что планируется обратиться с такой просьбой к странам ЕС, если ситуацией с мигрантами станет сложно управлять.

«Обсуждается, но пока я не могу сказать, когда страна обратиться с такой просьбой. Но если ситуацией станет сложно управлять, конечно, будем просить», — заявила журналистам в понедельник глава правительства Литвы.

В понедельник она обсудила миграционный кризис с находящейся с визитом в Вильнюсе еврокомиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон.

«Что касается перемещения мигрантов из Литвы, то нам не хватает системы в предоставлении такой помощи, однако мы видим, что страны ЕС действуют быстро и амбициозно в оказании помощи и проявлении солидарности с Литвой — это касается и оборудования, персонала, и всегда у нас есть возможность просить о добровольном распределении мигрантов, и Еврокомиссия может это сделать, если Литва попросит», — сказала И. Йоханссон на пресс-конференции.

«Я предлагаю ввести и обязательный механизм солидарности, чтобы мы могли обеспечить помощь стране, которая испытывает давление, от других стран, и эта помощь уже не будет добровольной», — добавила еврокомиссар.

Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекло почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это количество в 40 раз выше, чем количество мигрантов за весь 2020 год.

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившиеся потоки миграции — это организованная акция минского режима против Литвы.