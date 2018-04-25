default image
Переходим на зимнее время

Подробнее...
default image
Статистика коронавируса бьет рекорды

Подробнее...
default image
Бюджет 2021: как возможности, так и риски

Подробнее...
default image
В ожидании достойной пенсии

Подробнее...
default image
Индекс взяточничества

Подробнее...
default image
Брусничка

Подробнее...
default image
Безработные вышли из «тени»

Подробнее...
default image
Какова цена тепла

Подробнее...
default image
“Повелитель драконов” – путешествие в волшебную страну

Подробнее...
default image
Старшее поколение - на рынке труда

Подробнее...
default image
Обновят систему оплаты за проезд

Подробнее...
default image
Безопасность данных

Подробнее...
default image
Устоять и продолжить развитие

Подробнее...
default image
Навстречу новой жизни

Подробнее...
default image
Первый тур выборов с нарушениями

Подробнее...
default image
Запрещен лов лосося и кумжи

Подробнее...
default image
Отцы VII Вселенского Собора. Иверская икона Божией Матери

Подробнее...
default image
Литва финансово способна выдержать еще одну вспышку коронавируса

Подробнее...
default image
Клиника «Томография»: сезонная профилактика

Подробнее...
default image
В Литве отзывается летнее время

Подробнее...
default image
Свободное передвижение в ЕС должно быть гарантировано независимо от пандемии - ЕК

Подробнее...
default image
НАТО примет новые обязательства по развитию военной инфраструктуры на саммите в 2021 году

Подробнее...
default image
Часть университетов полностью переходит на удаленное обучение

Подробнее...
default image
Учреждена Премия надежды и свободы для белорусских журналистов, меценат - политик

Подробнее...
default image
В Европе планируют ввести новую систему разрешений на въезд

Подробнее...
default image
В Европе в сфере сельхозпроизводства наблюдаются перебои с логистикой из-за пандемии - ФАО

Подробнее...
default image
Ж. Вайчюнас: электроэнергия и газ в следующем году не должны дорожать

Подробнее...
default image
В Польше отменили уголовную ответственность за ошибки в лечении коронавируса

Подробнее...
default image
Армии Литвы переданы еще 142 новых грузовика Unimog

Подробнее...
default image
Путин назвал две будущие сверхдержавы

Подробнее...
default image
Лауреат Нобелевской премии С. Алексиевич - доктор наук Университета им. Витаутаса Великого

Подробнее...
default image
В Литве опять рекорд заражений за сутки – 442, скончался 1 человек

Подробнее...
default image
Евросоюз сократил до девяти список стран для открытия внешних границ

Подробнее...
default image
Во втором туре выборов в сейм Литвы досрочно проголосовали 7% избирателей

Подробнее...
default image
Литва хотела бы создать на вильнюсской телебашне центр кибербезопасности ЕС

Подробнее...
default image
Беларусь позволила иностранцам совершать транзит без тестов на COVID-19

Подробнее...
default image
В Баварии впервые с весны ввели жесткие ограничения

Подробнее...
default image
На выборах в сейм Литвы начинается голосование на дому и в спецпунктах

Подробнее...
default image
Авиакомпании готовятся к новым потрясениям из-за второй волны COVID-19

Подробнее...
default image
Суд вернул А. Палецкису изъятую карточку удостоверения личности

Подробнее...
TOP,Экономика

Литва финансово способна выдержать еще одну вспышку коронавируса

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литва в финансовом отношении способна выдержать еще одну вспышку коронавируса, говорит министр финансов Вилюс Шапока, однако он выражает надежду, что вводить такие жесткие карантинные меры, как весной, больше не понадобится, сообщает BNS. 

«Мы намечаем, что в конце года резервы сохранятся на уровне более миллиарда евро. На мой взгляд, это хороший результат, потому что нам нужно быть готовыми и к другим сценариям, так как неясно, как будет развиваться пандемия», — сказал министр на днях радио LRT.

«Если произойдет вспышка вируса, конечно, мы в финансовом отношении это решим. Однако если говорить о карантине, какой был весной, не думаю, что сейчас будут приняты подобные меры, потому что о вирусе и о способах управления им мы знаем больше», — сказал В. Шапока. 

реклама

Для смягчения последствий весеннего карантина бизнес и население получали различную финансовую помощь.

Как мы уже сообщали, Банк Литвы информировал, что около половины опрошенных домохозяйств Литвы заявили о финансовых последствиях из-за карантина. Доходы 29 процентов респондентов сократились, а шесть процентов сказали, что потеряли постоянный источник дохода.

Информация «ЛК», BNS 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.