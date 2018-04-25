Литва финансово способна выдержать еще одну вспышку коронавируса

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литва в финансовом отношении способна выдержать еще одну вспышку коронавируса, говорит министр финансов Вилюс Шапока, однако он выражает надежду, что вводить такие жесткие карантинные меры, как весной, больше не понадобится, сообщает BNS.

«Мы намечаем, что в конце года резервы сохранятся на уровне более миллиарда евро. На мой взгляд, это хороший результат, потому что нам нужно быть готовыми и к другим сценариям, так как неясно, как будет развиваться пандемия», — сказал министр на днях радио LRT.

«Если произойдет вспышка вируса, конечно, мы в финансовом отношении это решим. Однако если говорить о карантине, какой был весной, не думаю, что сейчас будут приняты подобные меры, потому что о вирусе и о способах управления им мы знаем больше», — сказал В. Шапока.