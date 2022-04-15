Литва готова к возможным гибридным атакам России – Шимоните

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Литва готова отразить возможные гибридные атаки России, для этого приняты меры еще до нападения этой страны на Украину, говорит литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

«С самого начала этого эпизода военного вторжения в конце февраля я говорила, что при оценке ситуации с безопасностью Литвы мы прежде всего оцениваем вероятность различных гибридных средств, к которым может прибегнуть Россия отдельно или с Беларусью», — сказала премьер в правительстве.

Так она прокомментировала озвученные ранее главой пограничного ведомства Литвы Рустамасом Любаевасом предупреждения, что в отместку за санкции из-за вторжения в Украину Россия может устроить наплыв нелегальных мигрантов в восточных странах Евросоюза.

«Мы все очень хорошо знаем, что входит в число тем из методичек Кремля: кибернетические атаки, разного рода попытки причинить ущерб инфраструктуре информационных технологий, распространению информации и точно так же нелегальная миграция, которая была опробована Александром Лукашенко в середине прошлого года и по сути до сих пор не закончилась», — сказала глава правительства.

«Тут нет ничего особенно нового, это просто методики, используемые этими режимами для попыток оказать давление на страны, которые требовательно оценивают и совершенно обоснованно критикуют и у которых есть очень жесткое мнение относительно действий, которые не только совершаются этими режимами сейчас, но и совершались в течение последних десятилетий», — сказала премьер.

Она сказала, что для предотвращения таких угроз принимались меры, начиная с середины прошлого года, упомянула проект укрепления внешней границы, подготовку институций к работе в условиях экстремальной ситуации.

В прошлом году Запад обвинил белорусский режим в организации гибридной атаки, в результате которой тысячи мигрантов с Ближнего Востока и из Африки хлынули в ЕС через границу Беларуси.

Из-за резкого увеличения числа мигрантов, пытающихся пересечь литовскую границу из Беларуси, в прошлом году в Литву прибыло более 4 тыс. человек.

С августа прошлого года, когда было разрешено разворачивать мигрантов на границе, их не было пропущено в Литву почти 10 тыс.

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