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TOP,Новости,Экономика

Литва готова к возможным потрясениям – В. Шапока

Nuotrauka lrv.lt

Литва готова к возможным вызовам ее экономике в связи с усиливающейся в мире новой экономической и политической неопределенностью, заявил литовский министр финансов Вилюс Шапока.  

«Когда столько неопределенности – как в сфере мировой торговли: будет ли углубляться протекционизм или нет, так и по причине коронавируса: как он повлияет на экономику, так и в вопросе о том, разгорятся ли конфликты с Соединенным Королевством на переговорах о будущем, – этих факторов неизвестности действительно много, и по этой причине мы должны быть готовы ко всему. Я думаю, что Литва в данный момент готова ко всему»,  – сказал министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.

«У нас есть резервы, и мы их накапливали, и рейтинги Литвы на исторических высотах, мы заимствуем по самым низким процентам»,  – добавил он.

По словам министра финансов,  очевидно, что осмотрительное экономическое поведение приносит плоды, поэтому он предлагает быть «сдержанными оптимистами». 

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В феврале рейтинговое агентство Fitch впервые после шестилетнего перерыва улучшило рейтинг долгосрочных заимствований Литвы с A- до A. Рейтинг, присужденный стране агентетством Moody‘s, составляет A3 (с положительной перспективой), рейтинг Standard & Poor‘s (S&P) – A (со стабильной перспективой), рейтинг DBRS Morningstar – A (с положительной перспективой).

В июне прошлого года Литва позаимствовала 1,5 млн евро под самую низкую ставку за историю страны. Проценты эмиссии облигаций на сумму в 650 млн евро со сроком погашения через 10 лет составили 0,5% годовых, а по тридцати годичной эмиссии в 850 млн евро – 1,625%.

Ранее премьер Саулюс Сквярнялис заявлял, что в резерве страны в конце этого года «на черный день» накоплен 1,7 млрд евро. 

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