Литва готова к возможным потрясениям – В. Шапока

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Литва готова к возможным вызовам ее экономике в связи с усиливающейся в мире новой экономической и политической неопределенностью, заявил литовский министр финансов Вилюс Шапока.

«Когда столько неопределенности – как в сфере мировой торговли: будет ли углубляться протекционизм или нет, так и по причине коронавируса: как он повлияет на экономику, так и в вопросе о том, разгорятся ли конфликты с Соединенным Королевством на переговорах о будущем, – этих факторов неизвестности действительно много, и по этой причине мы должны быть готовы ко всему. Я думаю, что Литва в данный момент готова ко всему», – сказал министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.

«У нас есть резервы, и мы их накапливали, и рейтинги Литвы на исторических высотах, мы заимствуем по самым низким процентам», – добавил он.

По словам министра финансов, очевидно, что осмотрительное экономическое поведение приносит плоды, поэтому он предлагает быть «сдержанными оптимистами».