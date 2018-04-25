Литва готова консультировать Черногорию, которая добивается членства в ЕС

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литва готова консультировать Черногорию, которая стремится вступить в Евросоюз (ЕС), сказал литовский президент Гитанас Науседа после встречи с президентом Черногории Мило Джукановичем.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

«Мы прошли евроинтеграционный путь, знаем, на чём нужно сконцентрировать всё внимание, и готовы делиться опытом, чтобы реформы в Черногории были качественно проведены в жизнь и, главное, результативны», – приведены слова Г. Науседы в распространённом президентском ведомстве сообщении.

Как отмечает президентское ведомство, глава Черногории прекрасно информирован о ситуации с безопасностью и угрозами для стран Балтии, он тоже относится к ним со всей серьёзностью, поднимает вопросы об актуальных вопросах угроз на международных форумах.

«В сфере безопасности у нас есть понимающий Литву друг с Западных Балкан», – сказал Г. Науседа.