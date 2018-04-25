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Литва готова консультировать Черногорию, которая добивается членства в ЕС

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литва готова консультировать Черногорию, которая стремится вступить в Евросоюз (ЕС), сказал литовский президент Гитанас Науседа после встречи с президентом Черногории Мило Джукановичем.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

«Мы прошли евроинтеграционный путь, знаем, на чём нужно сконцентрировать всё внимание, и готовы делиться опытом, чтобы реформы в Черногории были качественно проведены в жизнь и, главное, результативны», – приведены слова Г. Науседы в распространённом президентском ведомстве сообщении.

Как отмечает президентское ведомство, глава Черногории прекрасно информирован о ситуации с безопасностью и угрозами для стран Балтии, он тоже относится к ним со всей серьёзностью, поднимает вопросы об актуальных вопросах угроз на международных форумах.

«В сфере безопасности у нас есть понимающий Литву друг с Западных Балкан», – сказал Г. Науседа.

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Как сообщает президентское ведомство, глава государства поблагодарил Черногорию за жёсткую позицию по санкциям для России и за активное участие в проектах безопасности и обороны.

На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня НАТО, обсуждались вызовы, связанные с гибридными угрозами в регионе, агрессия России на Востоке Украины, вопросы энергетической и ядерной безопасности.

Как сообщает правительство, премьер Саулюс Сквярнялис призвал Черногорию наладить сотрудничество и рассмотреть возможность участия в работе Центра энергетической безопасности НАТО или участия в проектах сотрудничества с этим центром.

«Заметен потенциал экономического сотрудничества в сфере, который нужно укреплять. Большие неиспользованные возможности имеются в двусторонней торговле и туризме между нашими странами»,  – говорится в распространённом правительством пресс-релизе.

Литва также высказывается за начало переговоров о членстве в ЕС с Северной Македонией и Албанией в марте 2020 года.

Президент Черногории посетил Литву впервые.

В 2021 году будет отмечаться 15-летие установления дипломатических отношений между Литвой и Черногорией.

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