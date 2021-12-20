Литва готова передать Украине летальное оружие – Анушаускас

«Сейчас я не отвечу конкретно, это дело многостороннего соглашения, потому что включается несколько государств, не только передающее и получающее государство, но и государство-производитель и поставщик», — сказал Анушаускас.

О готовности Литвы передать Украине летальное оружие Анушаускас заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристина Ламбрехт, прибывшей посетить военных своей страны в Рукле.

Это первый ее визит за рубеж после того, как в декабре приступило к работе новое правительство Германии во главе с левыми.

Визит проходит в условиях царящей в Центральной и Восточной Европе напряженности из-за России. Она в последнее время стянула около ста тысяч военнослужащих к границе с Украиной.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено