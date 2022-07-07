Литва готова усилить экспертную помощь Молдове — Шимоните

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Литва готова усилить уже оказываемую экспертную поддержку Молдове после получения ею статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС) и в стремлении к полноправному членству, заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Молдова проявила большую решимость, усердно работала и заслужила это историческое решение. Это мотивационное послание ЕС вместе с указаниями по конкретной работе, направленной на начало переговоров о членстве в ЕС. Литва готова усилить уже оказываемую экспертную поддержку в тех сферах, где Молдова увидит наибольшую потребность», — заявила Шимоните после встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Вильнюсе в среду.