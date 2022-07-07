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Литва готова усилить экспертную помощь Молдове — Шимоните

Nuotrauka lrv.lt

Литва готова усилить уже оказываемую экспертную поддержку Молдове после получения ею статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС) и в стремлении к полноправному членству, заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Молдова проявила большую решимость, усердно работала и заслужила это историческое решение. Это мотивационное послание ЕС вместе с указаниями по конкретной работе, направленной на начало переговоров о членстве в ЕС. Литва готова усилить уже оказываемую экспертную поддержку в тех сферах, где Молдова увидит наибольшую потребность», — заявила Шимоните после встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Вильнюсе в среду.

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Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

В конце июня ЕС предоставил Молдове и Украине статус кандидатов в сообщество.

Премьер-министр Литвы и Президент Молдовы обсудили двустороннее сотрудничество, дальнейшую поддержку Литвой Молдовы в выполнении рекомендаций Еврокомиссии относительно предоставления статуса кандидата в члены ЕС, последствия войны России против Украины для безопасности и экономического положения Молдовы и всего региона, сообщили в правительстве.

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

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