Литва готова усилить экспертную помощь Молдове — Шимоните

Литва готова усилить уже оказываемую экспертную поддержку Молдове после получения ею статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС) и в стремлении к полноправному членству, заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.
«Молдова проявила большую решимость, усердно работала и заслужила это историческое решение. Это мотивационное послание ЕС вместе с указаниями по конкретной работе, направленной на начало переговоров о членстве в ЕС. Литва готова усилить уже оказываемую экспертную поддержку в тех сферах, где Молдова увидит наибольшую потребность», — заявила Шимоните после встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Вильнюсе в среду.
В конце июня ЕС предоставил Молдове и Украине статус кандидатов в сообщество.
Премьер-министр Литвы и Президент Молдовы обсудили двустороннее сотрудничество, дальнейшую поддержку Литвой Молдовы в выполнении рекомендаций Еврокомиссии относительно предоставления статуса кандидата в члены ЕС, последствия войны России против Украины для безопасности и экономического положения Молдовы и всего региона, сообщили в правительстве.
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