Литва готовится к культурному сезону 2024 года в Франции

Литва готовится к предстоящему в 2024 году культурному сезону во Франции, во время него целью будет ознакомление этой страны с литовским профессиональным искусством и культурой, содействие культурному сотрудничеству, сообщило Министерство культуры.
В настоящее время формируется межведомственная рабочая группа, которая должна будет разработать концепцию сезона литовской культуры, основные направления программы проекта, а также согласовать организационные вопросы.
Литовский институт культуры в настоящее время проводит консультации с культурным сектором. Его представителям предлагается поделиться своим мнением о том, какие темы было бы актуально и целесообразно развивать.
Культурный сезон Литвы был согласован в ноябре 2021 года во время встречи президента Гитанаса Науседы с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.
«Культурный сезон Литвы широко распространится во Франции, имеющей очень глубокие и давние культурные традиции. Это весомая оценка как представителей нашей культуры и искусства, так и культурной дипломатии», — сказал для пресс-релиза министр культуры Литвы Симонас Кайрис.
По данным министерства, организация культурных сезонов других стран во Франции имеет глубокие традиции, культурные мероприятия проходят не только в Париже, но и в крупных городах этой страны.
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