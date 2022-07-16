Литва готовится к культурному сезону 2024 года в Франции

Литовский институт культуры в настоящее время проводит консультации с культурным сектором. Его представителям предлагается поделиться своим мнением о том, какие темы было бы актуально и целесообразно развивать.

Культурный сезон Литвы был согласован в ноябре 2021 года во время встречи президента Гитанаса Науседы с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Культурный сезон Литвы широко распространится во Франции, имеющей очень глубокие и давние культурные традиции. Это весомая оценка как представителей нашей культуры и искусства, так и культурной дипломатии», — сказал для пресс-релиза министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

По данным министерства, организация культурных сезонов других стран во Франции имеет глубокие традиции, культурные мероприятия проходят не только в Париже, но и в крупных городах этой страны.

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