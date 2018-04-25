Литва готовится к «обмену шпионами» с Россией

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Дайнюс Гайжаускас во вторник зарегистрировал законопроект, который детализирует право президента предоставлять помилование осужденным за шпионаж, соглашения об обмене такими лицами.

Как утверждают источники BNS, переговоры Литвы с Норвегией и Россией об обмене шпионами продолжались не один год.

Длительные сроки наказания

Литовские правоохранители задержали гражданина России Н. Филипченко в 2015 году по пути в Белоруссию из Калининградской области.

В июле 2017 года Вильнюсский окружной суд объявил, что Н. Филипченко является сотрудником ФСБ России, и признал его виновным в шпионаже. Как утверждал суд, он пользовался фальшивыми документами, чтобы скрыть свою личность.

Литовская разведка утверждает, что это первый случай в Литве, когда за шпионаж был задержан кадровый сотрудник российский службы безопасности.

Правоохрана сообщала, что он стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства (ДОР), чтобы они установили подслушивающее оборудование в кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте. После приговора суда эти данные были оставлены без комментариев.

В марте 2016 года московский суд осудил гражданина Литвы А. Тамошайтиса на 12 лет заключения, в апреле суд Калининградской области осудил имеющего двойное гражданство (Литвы и России) Е. Матайтиса на 13 лет лишения свободы. Москва утверждает, что они оба выполняли задания военной разведки Литвы. Литовские должностные лица никогда не комментировали связь с этими лицами.