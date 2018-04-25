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Литва и еще 14 стран не признают так называемые президентские выборы в Абхазии

Фото pixabay.com

Литва и еще 14 государств объявили о том, что не признают так называемые президентские выборы, проведенные в воскресенье в грузинской Абхазии.  

«Ирландия, Болгария, Чехия, Эстония, Соединенное Королевство, США, Канада, Латвия, Польша, Литва, Норвегия, Румыния, Финляндия, Швеция и Украина не признают законность и результаты так называемых президентских выборов, организованных 25 августа в регионе Грузии Абхазия сухумскими властями», – говорится в опубликованном в понедельник совместном заявлении стран, его распространило литовское министерство иностранных дел. 

Страны также заявляют, что не признают результаты и законность парламентских выборов, состоявшихся 9 июня в грузинском регионе Цхинвали (Южная Осетия). 

«Мы повторно выражаем твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах границ, признанных международной общественностью. Еще раз призываем Россию реализовать все свои обязательства в соответствии с мирным соглашением 12 августа 2008 года – вывести военные силы на позиции, которые они занимали до конфликта, отозвать признание независимости грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии, обеспечить доступ гуманитарной помощи в эти регионы», – говорится в сообщении.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила и назвала незаконными президентские выборы, состоявшиеся в воскресенье в Абхазии. 

Россия, победившая в августе 2008 года в кратком вооруженном конфликте с Грузией 2008 года, унесшем жизни сотен людей, официально признала независимыми Южную Осетию и другой отделившийся от Грузии регион – Абхазию, обеспечив контроль над этими территориями, где у Москвы две военные базы. 

Тбилиси и Запад осудили этот шаг как незаконную военную оккупацию. 

Южная Осетия и Абхазия составляют около 20% территории Грузии. 

BNS

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