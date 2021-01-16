TOP,Здравоохранение,Новости

Литва и еще пять стран призывают Брюссель надавить на BioNTech/Pfizer по поводу вакцины

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

Литва и другие Балтийские и Северные страны в пятницу призвала Еврокомиссию обратиться к компаниям „BioNTech и Pfizer по поводу запаздывания поставок вакцины, так как это ставит под угрозу процесс вакцинации. 

«Мы просим вас срочно связаться с BioNTech/Pfizer, чтобы потребовать публичных объяснений ситуации и подчеркнуть необходимость обеспечения стабильности и прозрачности своевременных поставок. Национальные правительства не могут планировать успешную вакцинацию, не видя графиков доставки вакцины», — говорится в письме, копию которого получило агентство BNS.

Министры здравоохранения Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Дании и Швеции в письме еврокомиссару по вопросам здравоохранения утверждают, что проблемы с поставками вызывают серьезную обеспокоенность надежностью и устойчивостью процесса вакцинации. 

реклама

BNS

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.