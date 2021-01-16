Литва и еще пять стран призывают Брюссель надавить на BioNTech/Pfizer по поводу вакцины

Литва и другие Балтийские и Северные страны в пятницу призвала Еврокомиссию обратиться к компаниям „BioNTech и Pfizer по поводу запаздывания поставок вакцины, так как это ставит под угрозу процесс вакцинации.

«Мы просим вас срочно связаться с BioNTech/Pfizer, чтобы потребовать публичных объяснений ситуации и подчеркнуть необходимость обеспечения стабильности и прозрачности своевременных поставок. Национальные правительства не могут планировать успешную вакцинацию, не видя графиков доставки вакцины», — говорится в письме, копию которого получило агентство BNS.

Министры здравоохранения Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Дании и Швеции в письме еврокомиссару по вопросам здравоохранения утверждают, что проблемы с поставками вызывают серьезную обеспокоенность надежностью и устойчивостью процесса вакцинации.

