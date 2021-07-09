Литва и Испания будут укреплять сотрудничество в безопасности, энергетике — премьеры

Она поблагодарила Испанию за помощь при перемещении литовцев из Венесуэлы и подчеркнула экономические связи между странами.

П. Санчес также подчеркнул совместную работу стран в областях кибернетической безопасности и обороны, утверждая, что у его страны есть «очень серьезные обязательства» обеспечить свой вклад в охрану восточной границы.

«Присутствие Испании в Литве — это (…) долголетнее сотрудничество. Мы хотим помочь со своими (вооруженными — ред.) силами охранять территорию Литвы, особенно со своей воздушной полицией в странах Балтии», — сказал он.

П. Санчес также сказал, что Испания хорошо понимает трудности, с которыми сталкивается Литва в условиях миграционного кризиса.

«Вы можете полагаться на нашу эмпатию и сотрудничество. У нас тоже есть проблемы с третьими странами, и мы ощущаем давление миграции. Очень важно еще раз подчеркнуть, чтобы на европейском уровне нашлось понимание проблем убежища и миграции. Только имея единую точку зрения, принимая совместные решения, мы можем решить этот вопрос на европейском уровне», — сказал испанский премьер.

По словам П. Санчеса, сотрудничество в области энергетики важно и для Литвы, и для Испании. Он также упомянул о важности «Восточного партнерства», подчеркнув, что Литва поддерживает важную для Испании программу «Восточное партнерство».