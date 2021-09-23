Литва и Китай могли бы вернуть послов к работе -А. Скайсгирите

В связи с охлаждением отношений Литвы и Китая в августе Пекин отзывал для консультаций своего посла и указал Литве сделать аналогичный шаг.

Как отмечает А. Скайсгирите, посольство Китая в Вильнюсе и посольство Литвы в Пекине продолжают функционировать, однако не могут работать в полном объеме.

Переломной точкой в отношениях двух стран стало решение Вильнюса разрешить Тайваню открыть в стране торговое представительство под именем острова.

Китай считает Тайвань своей мятежной провинцией и стремится изолировать его от международных связей.

По всему миру представительства Тайваня действуют под именем Тайбэя — столицы острова, в международной практике устоялась установка о том, что такое название не противоречит политике «единого Китая», которая не позволяет трактовать Тайвань как отдельное государство.

По словам А. Скайсгирите, для разрешения кризиса «следует все равно общаться не только с Тайванем, следует общаться и с Китайской Народной Республикой».

С другой стороны, по ее мнению, «даже такая мировая мощь как Китайская Народная Республика не должна диктовать Литве, с кем дружить, и какие представительства учреждать».

Советник президента утверждает, что Литва и далее будет уважать политику «единого Китая», а представительство Тайваня не означает дипломатического признания.

«Надеемся, что Китай это поймет», – сказала А. Скайсгирите.

Китай в последнее время также стал отменять грузовые поезда в Литву, останавливать выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, снизил лимиты кредитов для литовских предприятий и повысил цены.

Кроме того, некоторые работающие с Китаем литовские предприятия сообщили ведомствам страны, что после ухудшения отношений между странами их партнеры в Китае не продлевают уже имеющиеся контракты или не заключают новые.