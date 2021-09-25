Литва и Польша будут добиваться финансового участия ЕС в прокладке ограждения

После резкого увеличения потока нелегальной миграции из Беларуси в Литву и Польшу обе страны решили установить физический барьер на границе.

Официальные лица ЕС неоднократно заявляли, что Европейская комиссия финансирует только определенные меры безопасности, например, такие, как установка систем наблюдения, и что «финансирование физического барьера не предусмотрено в документах ведомств ЕС».

Во время встречи в Вильнюсе также была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества и представлении общей позиции Литвы и Польши по правам человека и нелегальной миграции в различных форматах ЕС.

«Незаконная миграция неприемлема в Европейском союзе, особенно когда речь идет о хаотичных и незаконных пересечениях границы из соседних стран, которые не охвачены войной или другими угрозами, и въезжают в них как на безопасную страну. Мы будем стремиться к изменениям в законодательстве ЕС, потому что у стран должны быть средства для защиты своих национальных интересов », — сказала А. Билотайте.

«Литва подготовила пакет предложений, и вместе с Польшей, Эстонией и Латвией мы стремимся к изменениям, и уже сплачиваем для этого более широкий альянс стран ЕС. «Вместе с Польшей мы также будем стремиться привлечь внимание международного сообщества к первопричине этой ситуации — действиям белорусского режима и ситуации с правами человека в самой Беларуси», — сказала она.

По словам Б. Гродецкого, Литва и Польша обязались защищать государственные границы не только перед своими гражданами, но и перед всем ЕС, поскольку это и внешние границы сообщества.

«Беларусь — это не естественный миграционный путь — это организованная схема доставки людей. Мы наблюдаем за дезинформационной атакой, и мигрантов также обманывают по поводу того, что можно добраться до ЕС», — сказал он.

А. Билотайте сообщила, что на литовско-белорусской границе построено 32 километра концертины, продолжаются работы по установке физического барьера, которые планируется завершить через год.