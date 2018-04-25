Литва и Польша обеспокоены ситуацией в Беларуси, поддерживают независимость

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Литва и Польша с беспокойством наблюдают за ситуацией в Беларуси, поддерживают независимость и сохранение суверенитета, отмечают министры иностранных дел Польши и Литвы.

Как сообщает МИД Литвы, министр Линас Линкявичюс в четверг во время беседы с польским коллегой Яцеком Чапутовичем обсудил ситуацию в Беларуси и договорился «и в дальнейшем пристально наблюдать за ситуацией в соседнем государстве, координировать действия», подчеркнул важность координации на уровне Евросоюза (ЕС).

«В ходе беседы еще раз было отмечено, что очень важно, чтобы властные структуры Беларуси не применяли избыточную силу против оппозиции и СМИ», — говорится в сообщении МИД.

По словам Л. Линкявичюса, если говорить о будущем Беларуси, прогнозировать его, то день после выборов может стать определяющим.

Л. Линкявичюс и Я. Чапутович отметили, что Литва и Польша «заинтересованы и поддерживают сохранение независимости и суверенитета Беларуси», а также готовы содействовать этому и в двустороннем, и в международном форматах.

«Министры также отметили потенциальную возможность для Беларуси подключиться и к деятельности созданного недавно «Люблинского треугольника», в который входят Литва, Польша и Украина», — указывает министерство.

Находящийся у власти в Беларуси почти тридцать лет 65-летний президент Александр Лукашенко на предстоящих в эти выходные выборах стремится обеспечить себе пребывание у власти и шестой срок полномочий, однако в стране нарастает общественное недовольство его правлением.

Режим А. Лукашенко накануне выборов предпринял жесткие действия против оппозиции — были задержаны многочисленные участники протестов и часть претендентов в кандидаты на выборах.