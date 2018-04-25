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Литва и Польша ведут переговоры о 72-часовом гуманитарном коридоре для возвращения граждан

Фото Департамент внутренней безопасности США

Литва и Польша ведут консультации о гуманитарном коридоре, который позволит жителям Литвы вернуться на родину в течение 72 часов, сообщил в субботу премьер-министр Саулюс Сквернялис.  

«Похоже, что нам удастся согласовать, и я надеюсь, что к моменту правительственного заседания у нас уже будет официальное подтверждение так называемого гуманитарного коридора для проезда через Польшу. Но он будет ограничен во времени, вероятно, сейчас речь идет о 72 часах», – заявил глава правительства после совещания Кабмина. 

По его словам, граждане Литвы, желающие вернуться по суше через Польшу, должны будут поспешить, чтобы уложиться в этот срок и пересечь литовско-польскую границу. 

«Поэтому граждане нашей страны, находящиеся не в Литве, которые планируют вернуться по суше в Литву через Польшу, должны сделать это не позднее чем в течение 72 часов, позднее такой возможности не будет», – добавил С. Сквернялис. 

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По словам С. Сквернялиса, гуманитарные коридоры в Литве будут открыты для граждан Латвии и Эстонии, которые транзитом через Литву возвращаются домой. 

«Мы также оставим возможность аналогичного гуманитарного коридора в течение некоторого времени, прежде всего, мы говорим о гражданах Латвии, Эстонии, которые по суше будут следовать через Литовскую Республику», – сказал С. Сквернялис.

По его словам, в субботу на заседании кабинет министров рассматривает предложение сократить количество пропускных пунктов, через которые можно будет въехать в Литву. 

Список конкретных пунктов, по словам С. Сквернялиса, будет опубликован после приятия правительственного постановления. 

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